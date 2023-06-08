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النجمة إيغا شفيونتيك تضع حدا لمغامرات بياتريز حداد مايا في فرنسا (فيديو)

الرياضة

النجمة إيغا شفيونتيك تضع حدا لمغامرات بياتريز حداد مايا في فرنسا (فيديو)
Globallookpress /Michael Baucher
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وضعت البولندية إيغا شفيونتيك، حدا لمغامرات البرازيلية بياتريز حداد مايا، بإقصائها من الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وتمكنت النجمة إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، من الفوز على بياتريز حداد مايا، المصنفة الـ14، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، واستغرقت ساعتين وتسع دقائق.

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وضربت إيغا شفيونتيك (22 عاما) موعدا في نهائي البطولة، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو، مع التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة 43 عالميا، التي أطاحت بدورها بالبيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-7) و(7-5) في مباراة ماراثونية جمعتهما في وقت سابق من يوم الخميس أيضا، واستغرقت ثلاث ساعات و13 دقيقة.

المصدر: RT 

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