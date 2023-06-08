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أهلي جدة يسعى خلف صفقة محرز

الرياضة

أهلي جدة يسعى خلف صفقة محرز
AFP
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تحدثت تقارير إعلامية على أن إدارة أهلي جدة، تكثف جهودها في الوقت الحالي لتدعيم صفوف فريقها بلاعبين عالميين.

وعاد أهلي جدة للتو إلى دوري روشن، بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المنقضي.

وأكدت موقع "كوورة" أن رئيس نادي أهلي جدة السعودي، وليد معاذ، يتواجد حاليا في إنجلترا التي وصل إليها أمس الأربعاء.

وبدأ معاذ مفاوضات مباشرة مع ممثلي اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الإدارة لتدعيم الفريق.

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من جانبه كشف الصحفي، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، أن أهلي جدة، مهتم بإنهاء صفقة الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.
وأوضح رومانو عبر حسابه على "تويتر" أن النادي الإنجليزي لم يصل بعد لمرحلة التفكير في بيع محرز.

وأضاف أن سيتي، سيطلب مبلغا كبيرا لبيع محرز، حال التفكير بذلك، في ظل استمرار عقده حتى صيف 2025.

ووفقا لموقع "كوورة" فإن أهلي جدة يستهدف أيضا ضم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش، مع ريال مدريد، نهاية الشهر الجاري، ويحق له الرحيل مجانا لأي ناد آخر.

المصدر: kooora

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