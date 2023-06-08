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موقف صادم من ريال مدريد تجاه صفقة هاري كين

الرياضة

موقف صادم من ريال مدريد تجاه صفقة هاري كين
AFP
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اتخذ ريال مدريد موقفا صادما للجماهير بانسحابه من صفقة هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وذلك بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بمطالبه المالية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد جمد مفاوضاته مع توتنهام بشأن هاري كين، بسبب مطالبة الرئيس دانييل لافي بالحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب، أي ما يعادل 115 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة النادي الملكي ترى أن المبلغ المطلوب بالمهاجم الإنجليزي ليس منطقيا، كونه يبلغ 30 عاما، وتبقى سنة واحدة على انتهاء عقده.

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العامل الاقتصادي ليس السبب الوحيد لانسحاب ريال مدريد من الصفقة، بل هناك سبب آخر متعلق بتقدم اللاعب بالسن، وعدم توافقه مع مشروع النادي الجديد الذي يعتمد على انتداب النجوم الشباب.

ووفقا لـ "Onze mondial" الفرنسية، و"سبورت" الإسبانية، يوجه ريال مدريد أنظاره إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وسجل لاوتارو 28 هدفا وساهم بـ 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 56 مباراة خاضها بقميص إنتر ميلان.

ولفت التقرير النظر إلى أن إنتر ميلان لن يتخلى بسهولة عن لاوتارو ولن يقبل بمبلغ قليل لمهاجمه المرتبط معه بعقد حتى يونيو 2026.

المصدر: "وسائل إعلام"

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