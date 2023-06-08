ميسي يضع خطة طوارئ للهروب من إنتر ميامي

وضع الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنضم حديثا لصفوف إنتر ميامي، خطة تحسبا لعدم نجاح تجربته مع النادي الأمريكي.

وكتب غاستون إيدول، الصحفي الأرجنتيني بشبكة "TyC Sports"، على حسابه بشبكة "تويتر": "عقد ميسي مع إنتر ميامي سيكون لمدة 3 سنوات، لكن كل سنة منفصلة عن الأخرى".

El contrato de Leo Messi con Inter de Miami va a ser “año tras año”. Solo tiene asegurado hasta junio de 2024. Está estipulado que el contrato figure por tres años pero al tener opción de salida cada un año, por ahora no vas más allá de junio del próximo año hasta que ambos se… pic.twitter.com/AwC2lWuMC1 — Gastón Edul (@gastonedul) June 7, 2023

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وأضاف "يحتفظ البرغوث لنفسه بحق فسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو من كل عام وعدم تمديده لموسم جديد".

وتابع الصحفي الأرجنتيني "في حالة انتهاء شهر يونيو دون طلب ميسي فسخ العقد، يمدد العقد تلقائيا لسنة جديدة".

ويعد غاستون إيدول الصحفي المقرب من ميسي، حيث كان يظهر معه البرغوث دائما في كأس العالم 2022.

وسبق أن وضع ميسي نفس البند في عقده الأخير مع برشلونة، كما حاول البرغوث تفعيل بند الفسخ من طرف واحد، خلال واقعة "البروفاكس" الشهيرة.

ورفض ميسي عرضا سعوديا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو.

يذكر أن "باريس سان جيرمان" أعلن رحيل ميسي، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، وخاض النجم الأرجنتيني 75 مباراة بقميص النادي الباريسي في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 32 هدفا إضافة لصناعته 35 آخرين.

المصدر: "وسائل إعلام"