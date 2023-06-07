 
مباشر

الألماني زفيريف يواصل مشواره في فرنسا (فيديو)

الرياضة

الألماني زفيريف يواصل مشواره في فرنسا (فيديو)
AFP /JULIEN DE ROSA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgoi

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الـ22 عالميا، الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل ألكسندر زفيريف على حساب الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري، بفوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ثلاث ساعات و22 دقيقة.

وصعد اللاعب الألماني البالغ من العمر 26 عاما، للمرة الثالثة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

إقرأ المزيد
"خليفة" الأسطورة نادال يضرب موعدا مع غريمه دجوكوفيتش في بطولة فرنسا (فيديو)
إقرأ المزيد
بياتريز حداد مايا تفاجئ أنس جابر (فيديو)
بياتريز حداد مايا تفاجئ أنس جابر (فيديو)

وسيكون ألكسندر زفيريف في الدور قبل النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع الدنماركي  هولغر رونه المصنف السادس عالميا، والنرويجي كاسبر رود المصنف الرابع عالميا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا