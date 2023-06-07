الألماني زفيريف يواصل مشواره في فرنسا (فيديو)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الـ22 عالميا، الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل ألكسندر زفيريف على حساب الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري، بفوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ثلاث ساعات و22 دقيقة.

وصعد اللاعب الألماني البالغ من العمر 26 عاما، للمرة الثالثة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

A bright future ahead for Etcheverry 🇦🇷



The Argentine hadn't dropped a set en route to the quarterfinals.#RolandGarrospic.twitter.com/b2WBxEFIqR — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيكون ألكسندر زفيريف في الدور قبل النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع الدنماركي هولغر رونه المصنف السادس عالميا، والنرويجي كاسبر رود المصنف الرابع عالميا.

المصدر: RT