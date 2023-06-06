ميدو يسخر من لاعب الأهلي السابق لتصرفه الغريب أمام الزمالك (فيديو)
شن عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك المصري، أحمد حسام ميدو، هجوما على فوزي الحناوي لاعب فريق الاتحاد السكندري، بسبب لقطة مثيرة للجدل أثناء هجمة أسفرت عن الهدف الأول للزمالك.
وكتب ميدو عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم لقى الكورة طولت منه عمل فيها مصاب!! والله لو حد من الصحابه جاتله الكورة ماكانش هيطلعها بره!!#الزمالك_الاتحاد".
من أرض الملعب 🎥— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 5, 2023
هدف الزمالك الأول عن طريق سيف الدين الجزيري وسط اعتراض كبير من لاعبي الاتحاد السكندي ⚽️
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الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم لقى الكورة طولت منه عمل فيها مصاب!! والله لو حد من الصحابه جاتله الكورة ماكانش هيطلعها بره!! #الزمالك_الاتحاد— Mido (@midoahm) June 6, 2023
وفاز نادي الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
المصدر: "twitter/midoahm"