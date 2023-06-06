ميدو يسخر من لاعب الأهلي السابق لتصرفه الغريب أمام الزمالك (فيديو)

شن عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك المصري، أحمد حسام ميدو، هجوما على فوزي الحناوي لاعب فريق الاتحاد السكندري، بسبب لقطة مثيرة للجدل أثناء هجمة أسفرت عن الهدف الأول للزمالك.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم لقى الكورة طولت منه عمل فيها مصاب!! والله لو حد من الصحابه جاتله الكورة ماكانش هيطلعها بره!!#الزمالك_الاتحاد".

من أرض الملعب 🎥



هدف الزمالك الأول عن طريق سيف الدين الجزيري وسط اعتراض كبير من لاعبي الاتحاد السكندي ⚽️



برعاية Orange | #خلصانة_باورنج_كاشpic.twitter.com/1h5BNOER6D — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 5, 2023

الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم لقى الكورة طولت منه عمل فيها مصاب!! والله لو حد من الصحابه جاتله الكورة ماكانش هيطلعها بره!! #الزمالك_الاتحاد — Mido (@midoahm) June 6, 2023

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وفاز نادي الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "twitter/midoahm"