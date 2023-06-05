تطور جديد.. هل يعود مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟

قررت هيئة قضايا الدولة في مصر بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وأصدر الطعن من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من رئاسة النادي ضد الدعوى المقدمة من كل من عبد الله جورج، إبراهيم سعيد عامر، مصطفى سيد عبد الخالق للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وكان مرتضى منصور قد طالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة شهر، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية بناء على قرار محكمة القضاء الإداري المصري، بداعي تعرض مرتضى منصور لعقوبة مقيدة للحرية، بعد حبسه لمدة شهر.

وأكد مرتضى منصور في أكثر من مناسبة أنه اعتذر عن عدم الاستمرار كرئيس لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، فيما واصل مجلس إدارة النادي عمله خلال الفترة الأخيرة بدونه لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة.

المصدر: وسائل إعلام