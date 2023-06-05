شاهد.. الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بثنائية الجزيري

أنجز نادي الزمالك مهمته أمام ضيفه الاتحاد السكندري، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصار "الفارس الأبيض" لمهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري الذي احرز هدفيه في الدقيقتين (23، و49).

بينما سجل لاعب خط الوسط المصري خالد الغندور هدف الاتحاد السكندري الوحيد بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

أهداف مباراة الزمالك 2-1 الاتحاد | الجولة 30 | الدوري المصري الممتاز 🔥



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وحقق نادي الزمالك بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد نادي الاتحاد السكندري عند 40 نقطة، ويحتل المركز الثامن على سلم الترتيب، حصدها من 29 مباراة.

المصدر: RT