بعد التوقيع للاتحاد السعودي.. بنزيما من بين أعلى ثلاثة لاعبين أجرا في العالم

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، سيصبح واحدا من أفضل 3 لاعبين أجرا في العالم، بعد انضمامه لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي، اعتبارا من 30 يونيو.

وأفادت تقارير إعلامية حول قبول بنزيما أخيرا عرضا فلكيا من اتحاد جدة، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا خلف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

وكان رونالدو انضم للنصر السعودي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف في يناير الماضي.

لكن ترتيب بنزيمة بين الأعلى أجرا في العالم، يعتمد على مدى قبول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعرض مقدم من نادي الهلال السعودي، وقيمته 400 مليون يورو.

وإذا قبل ميسي ذلك العرض فسوف يتفوق على كلا من نجمي ريال مدريد السابقين.

وأفادت مصادر لوكالة فرانس برس، أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري للمرة الأولى منذ 2009، توصل إلى اتفاق مع أفضل لاعب في العالم في 2022، في عقد يمتد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل لموسمين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

Karim Benzema will become one of the top three highest paid players in the world https://t.co/zuYjrKxZCK — Real Madrid C.F. (@royal_madrid) June 5, 2023

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وتداولت الصحف الإسبانية أنباء جاء فيها أن بنزيما تلقى عرضا من السعودية مقابل 100 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى مكافأة قدرها 20 مليون يورو للعمل كسفير لكأس العالم 2030 التي تسعى السعودية لاستضافتها، حسب "ماركا".

ولذلك فإن المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه لاعب ريال مدريد السابق لن يقل عن 220 مليون يورو، وقد يصل إلى 320 مليون يورو.

فيما حصل بنزيما في ريال مدريد على إجمالي 28 مليون يورو في الموسم، وفقا للصحيفة الإسبانية "ماركا".

وفي السعودية لا توجد ضريبة دخل، لذلك سيكون لديه مزايا ضريبية مهمة جدا.

ولعب بنزيما لقميص ريال مدريد مدة 14 عاما منذ انضمامه من ليون في صيف 2009، وسجل بنزيمة أكثر من 350 هدفا لصالح "المرينغي".

وحقق بنزيما 25 لقبا مع "الملكي"، بينها دوري الأبطال خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات وكأس الملك ثلاث مرات.

المصدر: "وسائل إعلام"