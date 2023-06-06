نجم برشلونة على طاولة الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي ألماني، الاثنين، عن مفاجأة بشأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ليفاندوفسكي أحد اللاعبين المدرجين ضمن قائمة الصفقات الاستراتيجية في الدوري السعودي.



وأشارت: "من المنتظر أن يحصل النجم البولندي على عروض مالية مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف".

🚨 Robert Lewandowski has rejected the advances of Saudi Arabia. ❌🇸🇦



Regardless of the salary on offer, he is happy in Barcelona and wants to continue his time in Spain.



(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/Oy9M6A2NGv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 5, 2023

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وأوضحت: "ليفاندوفسكي ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة وأوروبا هذا الصيف، كما أن النادي الكتالوني لا ينوي التفريط في روبرت، ويبحث عن مهاجم بديل لمنحه بعض الراحة في الموسم المقبل".



وذكرت أن زيارة بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، إلى السعودية مؤخرا رفقة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعقده لقاء مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدعم ارتباط المهاجم البولندي بالانتقال إلى دوري روشن.



وقالت "سكاي سبورت ألمانيا" إنه في حالة وجود اهتمام حقيقي بليفاندوفسكي، فمن المحتمل أن يكون المسؤولون السعوديون أبلغوا زاهافي خلال هذا اللقاء.

المصدر: "وسائل إعلام"