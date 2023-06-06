 
مباشر

نجم برشلونة على طاولة الدوري السعودي

الرياضة

نجم برشلونة على طاولة الدوري السعودي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg8z

كشف تقرير صحفي ألماني، الاثنين، عن مفاجأة بشأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ليفاندوفسكي أحد اللاعبين المدرجين ضمن قائمة الصفقات الاستراتيجية في الدوري السعودي.

وأشارت: "من المنتظر أن يحصل النجم البولندي على عروض مالية مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف".

إقرأ المزيد
تفاصيل
تفاصيل "صادمة" حول اجتماع الوفد السعودي مع ممثلي ميسي

وأوضحت: "ليفاندوفسكي ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة وأوروبا هذا الصيف، كما أن النادي الكتالوني لا ينوي التفريط في روبرت، ويبحث عن مهاجم بديل لمنحه بعض الراحة في الموسم المقبل".

وذكرت أن زيارة بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، إلى السعودية مؤخرا رفقة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعقده لقاء مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدعم ارتباط المهاجم البولندي بالانتقال إلى دوري روشن.

وقالت "سكاي سبورت ألمانيا" إنه في حالة وجود اهتمام حقيقي بليفاندوفسكي، فمن المحتمل أن يكون المسؤولون السعوديون أبلغوا زاهافي خلال هذا اللقاء.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا