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رونالدينيو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش

الرياضة

رونالدينيو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش
AFP /JOSEP LAGO
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بعث أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان سابقا، رسالة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد إعلان اعتزاله.

ونشر رونالدينيو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة تجمعه بـ"إبرا"، أثناء لعبهما معا في صفوف ميلان، وكتب عليها: "كان من دواعي سروري أن ألعب بجانبك يا أخي! أنت عملاق.. أتمنى لك كل النجاح في المرحلة الجديدة من حياتك".

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وأعلن زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) اعتزاله كرة القدم، أمس الأحد، بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل القطبي الكروي لمدينة ميلانو، إنتر وميلان، ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وأياكس أمستردام.

وخاض النجم السويدي 827 مباراة خلال مسيرته مع الأندية، ونجح في تسجيل 496 هدفا وصناعة 204 أهداف.

أما على صعيد منتخب السويد الأول، فشارك إبراهيموفيتش في 122 مباراة، وسجل 62 هدفا، ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

المصدر: وكالات 

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