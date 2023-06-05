رغم نرجسية السلطان إبرا وقوله أنا لا أبكي أنتم تبكون.. بكى! (فيديو)

ودع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالدموع، ملاعب كرة القدم، وجماهير نادي ميلان أثناء مباراته أمام ضيفه هيلاس فيرونا (3-1)، مساء أمس الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ووضع زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عاما، حدا لمسيرته الاحترافية الطويلة في الملاعب الخضراء، والتي امتدت لأكثر من 20 عاما، ارتدى خلالها قميص منتخب بلاده وكبار أندية القارة الأوروبية وغيرها من الأندية، وحقق الكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان، الفريق الأخير الذي ارتدى زلاتان قميصه، صورة للنجم السويدي المعروف بنرجسيته وعباراته القوية، مرفقة بـ"تغريدة" جاء فيها: "أنا لا أبكي، أنتم الذين تبكون".

ولكن زلاتان إبراهيموفيتش فشل في إخفاء دموعه أثناء دخوله ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو، رفقة زوجته وأبنائه، وسط احتفاء كبير من جانب مشجعي "الروسونيري"، ووجه القبلات نحو الجماهير التي ودعته قبل انطلاق اللقاء.

وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة: "الآن حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم بأكملها، وليس لكم أنتم مشجعي ميلان".

وأجهش إبراهيموفيتش بالبكاء وسط تصفيق حار من اللاعبين ومدرب ميلان، والذين أقاموا للنجم السويدي ممرا شرفيا بمناسبة اعتزاله.

This time around, we're all crying 😢

For the one and only @Ibra_official 🔴⚫#SempreMilanpic.twitter.com/NtaWkHbXc3 — AC Milan (@acmilan) June 5, 2023

ونشر النجم السويدي عددا من المنشورات التي نشرت من قبل الأندية التي دافع عن ألوانها أبرزها: أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وغيرها، أو من زملائه، عبر صفحته على موقع "تويتر".

وفي ما يلي بعض هذه المنشورات:

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش انضم إلى صفوف ميلان لقضاء فترة ثانية بالنادي في مطلع عام 2020 بعدما فاز معه بالدوري في 2011 ليساعده في تكرار الإنجاز بالموسم الماضي، ولكنه غاب عن "الروسونيري" معظم مباريات الموسم (2022-2023) بسبب إصابة، خضع على إثرها لعملية جراحية في يونيو 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر، وشارك في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا.

بدأ زلاتان إبراهيموفيتش مشواره مع نادي مالمو السويدي عام 1999 وانتقل إلى أياكس أمستردام في 2001 قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أوروبية كبرى من بينها ميلان مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وغيرها.

ويعتبر إبراهيموفيتش الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفا سجلها خلال 121 مباراة، واعتزل دوليا بعد بطولة كأس أمم أوروبا 2016، لكنه عاد إلى صفوف المنتخب من جديد في عام 2021 أثناء تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

المصدر: وكالات