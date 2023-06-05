خلال 10 دقائق فقط.. نفاد الدفعة الأولى من تذاكر ودية الأرجنتين وأستراليا

نفدت الدفعة الأولى من تذاكر ودية الأرجنتين وأستراليا، المقرر إقامتها منتصف الشهر الجاري في بكين، عقب 10 دقائق من طرحها.

وبدأ تطبيق شراء التذاكر العمل الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي وبعد مرور 10 دقائق فقط نفدت جميعها.



وتبلغ تكلفة أرخص تذكرة للمباراة التي سيحتضنها ملعب "العمال" في بكين الذي يستع إلى 68 ألف شجع نحو 82 دولارا، فيما تبلغ قيمة أعلاها 675 دولارا.



وستطرح الخميس المقبل دفعة جديدة من تذاكر المباراة.

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وستخوض الأرجنتين، بطل العالم، المباراة بكامل نجومها بقيادة ليونيل ميسي، صاحب جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر.



يذكر أن "راقصو التانغو" لديهم قاعدة جماهيرية عريضة في الصين خاصة بعد التتويج بالمونديال.



وتقول بعض وسائل الإعلام المحلية إن هذا الحدث الرياضي يسعى لتعزيز العلاقات بين الصين والأرجنتين وأستراليا.

المصدر: "وكالات"