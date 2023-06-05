إشارة تكشف عن مستقبل مورينيو مع روما

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، مستقبله مع ذئاب العاصمة.

وحقق روما فوزا مثيرا على ضيفه سبيزيا، بنتيجة (2-1) في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، لينهي الجيالوروسي البطولة في المركز السادس بجدول الترتيب ويتأهل للدوري الأوروبي.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإنه بعد نهاية لقاء روما وسبيزيا، قام مورينيو بالتجول بأرض ملعب الأوليمبيكو من أجل تحية الجماهير المتواجدة في آخر مباريات الفريق بالموسم، وسط هتافات عديدة له.

“𝐈𝐎 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐐𝐔𝐈”



“𝐘𝐎 𝐌𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐎 𝐀𝐐𝐔𝐈́”pic.twitter.com/v6peJNnEzz — Planeta Roma 🎙 (@Planeta_Roma) June 4, 2023

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وخلال جولته، قامت مجموعة من الجماهير بسؤاله عما إذا كان سيبقى كمدرب للفريق في الموسم المقبل، ليرد مورينيو بالإشارة إلى أنه سيبقى معهم.



وكانت تقارير عديدة قالت إن مورينيو قد يغادر روما نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم رضاه عن تخطيط إدارة النادي وعدم تدعيمه بالصفقات القوية، إلى جانب رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه.

المصدر: "وسائل إعلام"