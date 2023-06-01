عقب خسارة يوروبا ليغ.. مورينيو يثير الجدل بتخلصه من الميدالية الفضية (فيديو)

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي حصل عليها في نهائي الدوري الأوروبي.

وألقى مورينيو بميداليته الفضية صوب الجمهور في المدرجات عقب نهائي الدوري الأوروبي.

ونجح إشبيلية في إنهاء سلسلة مورينيو التاريخية، بعدما ألحق الفريق الأندلسي أول خسارة بالبرتغالي في النهائيات الأوروبية، بركلات الترجيح (4-1) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Jose Mourinho doesn't do silver 🥈 pic.twitter.com/V47iLgIbir — Winnerpool (@WinnerpoolLFC) June 1, 2023

وصرح مورينيو لوسائل الإعلام: "احتفظ بالميداليات الذهبية ولا أريد الفضية ودائما ما أعطيها".

وعبر تاريخه التدريبي وقبل نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، لعب مورينيو 5 نهائيات أوروبية، استطاع الفوز بها جميعا.

Mourinho going nuclear on Anthony Taylor ☢️ pic.twitter.com/p0UHgT4B8m — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) May 31, 2023

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ولم يكتف مورينيو بالتخلي عن ميداليته الفضية بل التقطت عدسات الكاميرا "السبيشال وان" المثير للجدل وهو يوجه كلمات قاسية لحكم المباراة الإنجليزي أنتوني تايلور والذي حمله مسؤولية الخسارة، ما قد يعرضه لعقوبة قاسية.

وتوج مورينيو من قبل مع بورتو بلقبي كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، فيما فاز مع الإنتر بدوري الأبطال، ومع مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وأخيرا بدوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

المصدر: "وكالات"