مورينيو يشتبك مع بدلاء إشبيلية وينتقد: نحن ميتون.. والحكم ظلمنا

انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، الأداء التحكيمي للإنجليزي أنتوني تايلور، حكم نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

ونشبت مشادة بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، مع دكة بدلاء إشبيلية، خلال نهائي الدوري الأوروبي، مساء يوم الأربعاء.

وظهر مورينيو غاضبا على خط التماس، ودخل في مشادة كلامية عنيفة مع بعض لاعبي إشبيلية على دكة البدلاء.

وتدخل لاعبون من كلا الفريقين لتهدئة الأمور، وعاد كل طرف لمقاعده.

وخسر روما لقب البطولة لصالح الفريق الإسباني، بعد الخسارة بركلات الترجيح (4-1) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وقال مورينيو في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: "ما قلته هو إما أن نغادر مع الكأس أو نكون أمواتا، حسنا نحن في عداد الموتى، كنا ميتون جسديا وعقليا، أموات لأننا نعتقد أنها هزيمة غير عادلة مع الكثير من الحوادث القابلة للنقاش".



وأضاف "نحن متعبون لكننا فخورون، أقول دائما أنه يمكنك أن تخسر مباراة كرة قدم، لكن لا يمكنك أبدا أن تخسر كرامتك أو مهنيتك، لقد فزت بخمس نهائيات وخسرت واحدا، لكنني أعود إلى المنزل بفخر أكثر من أي وقت مضى هذه المرة، اللاعبون قدموا كل شئ لديهم هذا الموسم".



وتابع "بكاء ديبالا؟ نحن نهتم بالقميص وبطبيعتنا نأخذ الأمور على محمل الجد ونعمل بتواضع، كل واحد منا يتفاعل بطريقة مختلفة لكن الحقيقة هي أننا جميعا حزينون جدا، نحن نعود ميتون ومتعبون بسبب الشعور بالظلم".



وزاد المدرب "لقد كانت مباراة قوية مع حكم بدا أنه إسباني، يشهر البطاقات الصفراء في كل وقت، الظلم ظهر في اللحظة التي كان يجب أن يحصل فيها لاميلا على البطاقة الصفراء الثانية، لكن لم يحدث ذلك بل وقام بتسجيل ركلة ترجيحية".



وبسؤاله عن مستقبله وموقفه من باريس سان جيرمان، رد مورينيو: "أنا ذاهب في إجازة يوم الاثنين، إذا كان لدينا الوقت للحديث عن ذلك فسنفعل، وإلا فسأعود وبعد ذلك سنرى، يجب أن أقاتل من أجل هؤلاء الفتيان، ولا أقول إنني سأبقى".



وختم: "أنا رجل جاد، أخبرت الملاك قبل عدة أشهر أنه إذا تواصلت معي أندية أخرى، فسيكونون أول من يعرف، تحدثت للنادي في ديسمبر عندما تلقيت عرضا من المنتخب البرتغالي، لم أتواصل مع أي شخص آخر منذ ذلك الحين، لدي عام متبقي في عقدي وهذا هو الوضع".

المصدر: "وكالات"