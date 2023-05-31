الدوري الأوروبي.. المغربي بونو يقود إشبيلية إلى اللقب على حساب روما

توج إشبيلية بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على روما الإيطالي 4-1 بركلات الترجيح الأربعاء في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، ورد الفريق الأندلسي بالنيران الصديقة عبر المدافع جانلوكا مانشيني (55 خطأ في مرمى فريقه).

وتألق حارس مرمى إشبيلية، المغربي ياسين بونو في المباراة بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين لمانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز الأولى بقدمه والثانية بطرف أصبعه قبل أن ترتد الكرة من القائم الأيمن.

ويعد نادي إشبيلية البطل القياسي لمسابقة الدوري الأوروبي برصيد سبعة ألقاب، ولم يسبق له خسارة أي مباراة نهائية في التاريخ.

في المقابل، كان روما يأمل في تحقيق الفوز من أجل التتويج للعام الثاني على التوالي بلقب قاري، حيث فاز الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد روتردام.

المصدر: وكالات