الأهلي يهزم الوداد في مباراة مثيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا مثيرا على حساب ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح الجنوب إفريقي بيرسي تاو باب التسجيل للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة 45+3، وضاعف محمود عبد المنعم كهربا النتيجة في الدقيقة 59، قبل أن يحرز البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

نهائي دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 2 - 0 الوداد المغربي | هدف محمود كهربا



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pic.twitter.com/zvvzmI5bqm — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) June 4, 2023

وسيتحدد بطل المسابقة القارية في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

المصدر: RT