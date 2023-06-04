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الأهلي يهزم الوداد في مباراة مثيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

الأهلي يهزم الوداد في مباراة مثيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا
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حقق الأهلي المصري فوزا مثيرا على حساب ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح الجنوب إفريقي بيرسي تاو باب التسجيل للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة 45+3، وضاعف محمود عبد المنعم كهربا النتيجة في الدقيقة 59، قبل أن يحرز البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

وسيتحدد بطل المسابقة القارية في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

المصدر: RT

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