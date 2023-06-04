الأهلي يهزم الوداد في مباراة مثيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا
حقق الأهلي المصري فوزا مثيرا على حساب ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وافتتح الجنوب إفريقي بيرسي تاو باب التسجيل للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة 45+3، وضاعف محمود عبد المنعم كهربا النتيجة في الدقيقة 59، قبل أن يحرز البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.
هدف #الاهلي الأول أمام #الوداد— المايسترو الرياضي⚽️ (@maestrooreyadi) June 4, 2023
⚽️🔥#بيرسي_تاو#الاهلي | #الوداد | #دوري_أبطال_إفريقيا#الاهلي_الوداد
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نهائي دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 2 - 0 الوداد المغربي | هدف محمود كهربا— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) June 4, 2023
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🎥 هدف الوداد الاول سيف الدين بوهرة! 🔥#الاهلي_الوداد#دوري_أبطال_أفريقياpic.twitter.com/kyW0tsBXL3— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) June 4, 2023
وسيتحدد بطل المسابقة القارية في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
المصدر: RT