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بنزيما أساسيا في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد

الرياضة

بنزيما أساسيا في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد
Legion-Media
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تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في التشكيلة الأساسية لفريقه ريال مدريد التي ستواجه يوم الأحد، أتلتيك بلباو على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويأتي تواجد بنزيما في التشكيلة بعد ساعات من إعلان ريال مدريد رحيله بعدما قضى في صفوفه 14 موسما.

وجاءت تشكيلة الريال لمواجهة أتلتيك كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في الدفاع: داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وناتشو وأنطونيو روديغر.

في خط الوسط: كروس وسيبايوس وإدواردو كامافينغا.

في الهجوم: بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريغو.

المصدر: realmadrid.com

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