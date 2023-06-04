فينيسيوس يتفاعل مع إعلان رحيل بنزيما عن ريال مدريد

بدا البرازيلي فينيسيوس جونيور، متأثرا وحزينا من إعلان فريقه ريال مدريد عن رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق.

ووضع بنزيما قلوبا بيضاء على بيان ريال مدريد بشأن رحيله على "إنستغرام"، ليرد عليه فينيسيوس بـ"إيموجي" (رمز) وجه حزين، تعبيرا عن حزنه الشديد لرحيل النجم الفرنسي.

Les réactions de Vinícius Jr et Aurélien Tchouaméni au départ de Karim Benzema 🥹 pic.twitter.com/A9Dy4vZAce — Vibes Foot (@VibesFoot) June 4, 2023

كما علق لاعب خط وسط ريال مدريد، الفرنسي أوريلين تشواميني، على بيان رحيل بنزيما، بوضع رموز تعبر عن حزنه من رحيل مواطنه.

وأعلن ريال مدريد يوم الأحد أن قائده وهدافه بنزيما سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وسيترك بنزيما البالغ من العمر 35 عاما والذي انضم الى ريال مدريد عام 2009 قادما من ليون الفرنسي، بصمة لا تمحى داخل النادي الملكي حيث توج معه بـ25 لقبا بينها خمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات