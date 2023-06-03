رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل ثلاثة من لاعبيه دفعة واحدة

أعلن نادي ريال مدريد يوم السبت في ثلاثة بيانات منفصلة رحيل ثلاثة من لاعبيه مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، رحيل ماركو أسينسيو، عقب انتهاء عقده، وأعرب النادي الملكي عن شكره وامتنانه للاعب، الذي دافع عن شعار الفريق الأول لكرة القدم لمدة 7 مواسم.

وفي بيان ثان، شكر ريال مدريد مهاجمه مارينو دياز، وكتب قائلا: "يعرب ريال مدريد عن امتنانه ومودته لمارينو، اللاعب في أكاديميتنا من 2011 إلى 2016 ولاعب الفريق الأول لمدة ستة مواسم، حصد فيها 13 لقبا: دوري أبطال أوروبا (2)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (2)، الدوري الإسباني (3)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (2)".

كما أصدر نادي ريال مدريد بيانا ثالثا أعلن فيه إنهاء تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد بالتراضي.

وقال الريال: "توصل نادي ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه تسريح اللاعب من النادي اعتبارا من 30 يونيو 2023".

وواصل: "إيدين هازارد كان جزءا من نادينا لمدة 4 مواسم، فاز فيها بثمانية ألقاب".

واختتم البيان: "يريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع إيدين هازارد ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

المصدر:realmadrid.com