 
مباشر

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfpa

أعلن نادي باريس سان جيرمان رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بعدما قضى موسمين في صفوفه.

وقال سان جيرمان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرا ميسي".

وأضاف: "بعد موسمين في العاصمة، تنتهي المغامرة بين ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية السنة المالية 2022-2023. نتمنى له التوفيق والنجاح في باقي مشواره الاحترافي".

 من المقرر أن يلعب صاحب الـ35 عاما آخر مباراة له مع الفريق الباريسي مساء اليوم السبت ضد كليرمون لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يغادر ملعب "حديقة الأمراء" كلاعب حر بعد عامين في باريس.

ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب محلية: الدوري في مناسبتين وكأس السوبر الفرنسي.

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

المصدر:.psg.fr

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا