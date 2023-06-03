رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بعدما قضى موسمين في صفوفه.

وقال سان جيرمان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرا ميسي".



وأضاف: "بعد موسمين في العاصمة، تنتهي المغامرة بين ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية السنة المالية 2022-2023. نتمنى له التوفيق والنجاح في باقي مشواره الاحترافي".

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

من المقرر أن يلعب صاحب الـ35 عاما آخر مباراة له مع الفريق الباريسي مساء اليوم السبت ضد كليرمون لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يغادر ملعب "حديقة الأمراء" كلاعب حر بعد عامين في باريس.

ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب محلية: الدوري في مناسبتين وكأس السوبر الفرنسي.

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

المصدر:.psg.fr