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لقطة مؤثرة لغوارديولا لحظة تتويج مان سيتي بلقب كأس إنجلترا (فيديو)

الرياضة

لقطة مؤثرة لغوارديولا لحظة تتويج مان سيتي بلقب كأس إنجلترا (فيديو)
AP
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ذرف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، دموع الفرح بعد تتويج فريقه بلقب كأس إنجلترا، السبت، إثر الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين لواحد.

وظهر غوارديولا في مقطع فيديو لحظة تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس إنجلترا، وهو يحتضن أحد مساعده ويبكي فرحا باللقب الثمين.

وتوج مانشستر سيتي بثاني ألقابه هذا الموسم، بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان حيث يسعى السيتي لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وفي حال نجاحه في التتويج بالألقاب الثلاثة هذا الموسم، فسيصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد مانشستر يونايتد الذي حقق ثلاثية تاريخية مع جيله الذهبي ومدربه الأسطوري أليكس فيرغسون في العام 1999.

المصدر: Actu Foot

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