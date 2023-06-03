مدرب ريال مدريد ينهي الجدل بشأن مصير بنزيما

أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن "لا شكوك" لديه في ما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي السبت عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "لديه (بنزيما) عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا" حول مستقبله.

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وأضاف "يتعين على أساطير النادي (وبنزيما من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأي أيضا للاعب".

وأكد أنشيلوتي انضمام الظهير الأيسر فران غارسيا من نادي رايو فايكانو، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية حول انتقال لاعبين آخرين أمثال براهيم دياس الذي أعاره ريال مدريد إلى ميلان الإيطالي، وإمكانية التعاقد مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، واكتفى بشأن الأخير بالقول "هاري كين لاعب رائع لكن يجب علينا احترام توتنهام لأنه لاعب في صفوفه".

وأضاف "كل ما أستطيع قوله بأننا سنملك فريقا تنافسيا الموسم المقبل".

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي بفضل الكرة الذهبية التي حصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وكانت الصحف الإسبانية ذكرت أن بنزيما تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: أ ف ب