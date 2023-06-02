الدوري المصري.. فوز سابع تواليا لبيراميدز

حقق بيراميدز فوزه السابع تواليا وجاء على حساب ضيفه فيوتشر 1-0، الجمعة على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المرحلة الثلاثين للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل هدف فوز بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 66.

ورفع بيراميدز الذي حقق فوزه السابع تواليا والـ18 هذا الموسم رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وللأخير 5 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تلقى فيوتشر الخسارة الثالثة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، حسم التعادل السلبي مواجهة سيراميكا كليوباترا وضيفه فاركو على ملعب عثمان أحمد عثمان.

ويقبع فاركو في المركز السادس مع 41 نقطة، فيما يحتل سيراميكا الذي فشل في حصد النقاط الثلاث للمباراة العاشرة تواليا وتحديدا منذ فوزه على البنك الأهلي 2-1 في المرحلة العشرين في 28 فبراير الماضي، المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

المصدر: وكالات