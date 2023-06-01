رولان غاروس.. التونسية أنس تنتقل بسهولة إلى الدور الثالث

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا، الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الفرنسية أوسيان دودان بمجموعتين دون رد.

ولم تجد التونسية أي صعوبة في تخطي منافستها الفرنسية بواقع 6-2 و6-3.

🟠 N S@Ons_Jabeur makes her way into Round 3 by downing Dodin, 6-2, 6-3!



Will challenge Danilovic for a #RolandGarros last-16 berth 💪 pic.twitter.com/Y1Da9oNJfn — wta (@WTA) June 1, 2023

وقالت أنس بعد المباراة: "تلعب منافستي بقوة، وبالتالي كان يتعين علي التنويع في اللعب. بالإضافة إلى أن المتفرجين كانوا يدعمونها بقوة وبالتالي بذلت كل جهدي".

وتسعى أنس إلى بلوغ نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الثالثة في مسيرتها بعد أن بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي من دون أن تحقق اللقب.

ومنيت أنس بخيبة في نسخة العام الماضي في رولان غاروس بخروجها من الدور الأول على يد البولندية ماغدا لينيت.

المصدر: WTA