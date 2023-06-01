شاهد.. تصدي بونو المذهل الذي أنقذ إشبيلية من الخسارة أمام روما

حقق إشبيلية إنجازا تاريخيا بفوزه على روما في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح 4-1 أمس الأربعاء، إذ أصبح الفريق الأندلسي البطل القياسي للمسابقة القارية برصيد سبعة ألقاب.

وعرفت المباراة مجموعة من نقاط التحول التي ساهمت في منح الفوز لنادي إشبيلية، يبقى أهمها تألق الحارس المغربي ياسين بونو الذي كان نجم المباراة بامتياز.

بونو أنقذ مرماه في الدقيقة 12 من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لليوناردو سبيناتسولا من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع.

وأنقذ بعدها بونو مرماه مجددا بتصديه لكرة من مسافة قريبة إثر تسديدة لمهاجم روما، الإنجليزي تامي أبراهام قبل أن تتهيأ أمام البرازيلي روجر إيبانيز الذي سددها برعونة خارج المرمى.

Yassine Bounou with a HUGE save to deny Roma again. 🧤 pic.twitter.com/U2Etge9ky0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 31, 2023

ولكن التصدي الأبرز والأهم لبونو في المباراة، كان في الدقيقة 84، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، حيث تصدى الحارس المغربي ببراعة لكرة من مسافة قريبة لمهاجم روما بيلوتي ليبعدها إلى خارج الملعب.

INCROYABLE ARRÊT DE YASSINE BOUNOU !!! 🤯🤯 pic.twitter.com/7h0KaxKy6z — MOUNS 🦁 (@mounstakhab) May 31, 2023

وبعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، احتكم الفريقان لركلات الترجيح، حيث واصل بونو تألقه بتصديه لركلتين ليمنح إشبيلية الفوز ولقب الدوري الأوروبي.

المصدر: RT