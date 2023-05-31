مونديال الشباب.. البرازيل بعشرة لاعبين تنهي مشوار تونس في ثمن النهائي

أنهى منتخب البرازيل بعشرة لاعبين مشوار نظيره التونسي في مونديال الشباب تحت 20 عاما في كرة القدم المقام في الأرجنتين، في الدور ثمن النهائي عندما تغلب عليه 4-1 الأربعاء.

وسجل ماركوس ليوناردو (الدقيقة 11 من ركلة جزاء)، والقائد أندري سانتوس (31 و90+10) وماتيوس مارتينز (90+1) أهداف البرازيل التي لعبت شوطا كاملا بعشرة لاعبين إثر طرد قطب دفاعها روبرت رينان في الدقيقة 45.

في المقابل، سجل جبريل عثمان الهدف الوحيد لتونس في الدقيقة الثالثة عشرة من الوقت بدل الضائع.

وتلتقي البرازيل في ربع النهائي مع إسرائيل.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها المنتخب التونسي الدور ثمن النهائي لمونديال الشباب.

ونجحت تونس في حجز بطاقتها إلى ثمن النهائي كأحد أربعة منتخبات أنهت الدور الأول في المركز الثالث مستفيدة من فوز فرنسا على هندوراس 1-3 في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة.

وأنهت تونس الدور الأول في المركز الثالث للمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط من فوز على العراق 3-0 في الجولة الثانية وخسارتين أمام إنجلترا في الجولة الأولى وأوروغواي في الجولة الثالثة بنتيجة واحدة 0-1.

المصدر: وكالات