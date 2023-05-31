التشكيلة الأساسية لموقعة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي
AP
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أعلن مدربا نادي روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني عن تشكيلة فريقيهما للمباراة المرتقبة بينهما، يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، على ملعب بوشكاش أرينا.
وجاءت تشكيلة روما كالآتي:
حراسة المرمى: باتريسيو
الدفاع: مانشيني - سمولينغ - إيبانيز
الوسط: زكي سيليك - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا
الهجوم: ديبالا - بيليغريني - أبراهام
أما تشكيلة إشبيلية فجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: بونو
الدفاع: نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس
الوسط: فيرناندو - راكيتيتش - أوكامبوس - توريس - بريان جيل
الهجوم: يوسف النصيري.
المصدر: RT