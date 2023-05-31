التشكيلة الأساسية لموقعة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن مدربا نادي روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني عن تشكيلة فريقيهما للمباراة المرتقبة بينهما، يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، على ملعب بوشكاش أرينا.

وجاءت تشكيلة روما كالآتي:

حراسة المرمى: باتريسيو



الدفاع: مانشيني - سمولينغ - إيبانيز



الوسط: زكي سيليك - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا



الهجوم: ديبالا - بيليغريني - أبراهام

أما تشكيلة إشبيلية فجاءت كالتالي:



حراسة المرمى: بونو



الدفاع: نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس



الوسط: فيرناندو - راكيتيتش - أوكامبوس - توريس - بريان جيل

الهجوم: يوسف النصيري.

المصدر: RT