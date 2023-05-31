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التشكيلة الأساسية لموقعة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي
AP
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أعلن مدربا نادي روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني عن تشكيلة فريقيهما للمباراة المرتقبة بينهما، يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، على ملعب بوشكاش أرينا.

وجاءت تشكيلة روما كالآتي:

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: مانشيني - سمولينغ - إيبانيز

الوسط: زكي سيليك - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا

الهجوم: ديبالا - بيليغريني - أبراهام

أما تشكيلة إشبيلية فجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: بونو

الدفاع: نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس

الوسط: فيرناندو - راكيتيتش - أوكامبوس - توريس - بريان جيل

الهجوم: يوسف النصيري.

المصدر: RT

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