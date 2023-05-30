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فرنسا تلاقي ألمانيا وديا في دورتموند

الرياضة

فرنسا تلاقي ألمانيا وديا في دورتموند
AP
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن منتخب بلاده سيلاقي نظيره الألماني في مباراة ودية في 12 سبتمبر المقبل في دورتموند، وذلك قبل أقل من عام على استضافة الأخيرة لكأس أوروبا 2024.

وستقام المباراة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الخاص بنادي بوروسيا دورتموند، بعد خمسة أيام من استقبال فرنسا لجمهورية أيرلندا في السابع من الشهر ذاته على ملعب "بارك دي برانس" في تصفيات كأس أوروبا 2024.

والتقى المنتخبان الفرنسي والألماني للمرة الأخيرة في 15 يونيو 2021 في ميونخ خلال كأس أوروبا الأخيرة، وفازت فرنسا 1-0 في افتتاح الدور الأول.

وتخوض فرنسا ودية أخرى في 17 أكتوبر ضد اسكتلندا في مدينة ليل، قبل استضافة جبل طارق في التصفيات القارية في 18 نوفمبر المقبل على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس.

المصدر: وكالات

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