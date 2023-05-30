"اللهم قوينا".. بنزيما يشعل مواقع التواصل (صورة)

شارك مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، صورا له وهو يخضع للعلاج بطريقة خاصة من إصابة تعرض لها مؤخرا.

ونشر بنزيما على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورا خلال علاجه بالحجامة التي يخضع لها بشكل دوري، إذ أجراها على ظهره وقدمه، وأرفق صوره بعبارة "الحمد الله.. اللهم قوينا".

ونالت تدوينة بنزيما أكثر من مليون و200 ألف إعجاب وآلاف التعليقات بعد أقل من 24 ساعة من نشرها.

وكان بنزيما أصيب بجرح في قدمه خلال مواجهة رايو فاييكانو ضمن منافسات الدوري الإسباني، واحتاج إلى 10 غرز.

المصدر: RT