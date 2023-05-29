مصر.. عقوبة عاجلة لحكم مباراة إنبي وفيوتشر

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين، موقف لجنة الحكام من الأزمة التي شهدها لقاء إنبي وفيوتشر، أمس الأحد، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وأثارت قرارات حكم المباراة نادر قمر الدولة، حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

واحتسب نادر قمر الدولة 25 دقيقة بدلا من الوقت الضائع، بعد أن توقف اللعب حوالي 22 دقيقة، بسبب مراجعة كرة هدف محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر في مرمى إنبي، وتعطل شاشة الفار، قبل أن يعلن لاعبو إنبي الانسحاب من الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف وعدم إلغائه، بداعي لمس الكرة للحكم، وهي في طريقها قبل تسجيل الهدف، في حين أنه كان يتوجب عليه إجراء عملية إسقاط للكرة.

واحتج لاعبو إنبي ورفضوا استكمال المباراة، قبل أن يعودوا من جديد لأرضية الملعب بعد أن توقفت المباراة من الدقيقة 57 حتى الدقيقة 79.

وعلق مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم على أزمة لقاء إنبي وفيوتشر قائلا: "تقرر استبعاد نادر قمر الدولة من إدارة مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، لكن الاستبعاد لن يزيد عن جولة أو اثنتين فقط، خاصة أن خطأه لم يؤثر في نتيجة المباراة".

وأوضح المصدر لموقع "kooora": "نادر قمر الدولة من الحكام المميزين.. لكن بسبب اللقطة الجدلية لهدف فيوتشر، تقرر استبعاده، علما بأن باقي قراراته في المباراة كانت موفقة".

يذكر أن المواجهة انتهت بفوز إنبي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

المصدر: kooora.com