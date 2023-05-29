في واقعة نادرة.. مباراة في كأس مصر تستمر لـ200 دقيقة (فيديو)

شهدت مباراة فيوتشر وإنبي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، أمس الأحد، أزمة بسبب هدف محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، وذلك بعد ارتطام الكرة، بحكم المباراة، نادر قمر الدولة.

واحتسب نادر قمر الدولة 25 دقيقة بدلا من الوقت الضائع، بعد أن توقف اللعب حوالي 22 دقيقة، بسبب مراجعة كرة هدف محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر في مرمى إنبي، وتعطل شاشة الفار، قبل أن يعلن لاعبو إنبي الانسحاب من الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف وعدم إلغائه، بداعي لمس الكرة للحكم، وهي في طريقها قبل تسجيل الهدف، في حين أنه كان يتوجب عليه إجراء عملية إسقاط للكرة.

شوبير عبر الاذاعة :

الكرة لم تلمس نادر قمر الدولة وبالتالي هدف فيوتشر صحيح و لابد من عقاب حكم الفار لانه صنع مشكلة بدون اي داعي



التعليق لحضراتكم 🤔 pic.twitter.com/q67ZKXK4it — Zamalek Fans (@Zamalek__Fans) May 29, 2023

الكرة تصطدم بقدم الحكم و تذهب لنادي فيوتشر و يحرز هدف و الحكم يحتسبه رغم تحذير الفار ان الكرة اصطدمت بالحكم

ومع ذلك يُصر الحكم نادر قمر الدولة علي احتساب الهدف لفيوتشر#التحكيم_المصري_يفتقد_الضميرpic.twitter.com/LSQJQRnzsy — Zamalek Fans (@Zamalek__Fans) May 28, 2023

واحتج لاعبو إنبي ورفضوا استكمال المباراة، قبل أن يعودوا من جديد لأرضية الملعب بعد أن توقفت المباراة من الدقيقة 57 حتى الدقيقة 79.

ماتش انبي وفيوتشر



فيوتشر جاب جول الدقيقه ٥٧ الحكم نادر قمر الدوله راح يشوف الفار لقا الشاشه مش شغاله بعدين غيروا الشاشه وحسبه جول وفريق انبي اعلن انسحابه لحد الدقيقه ٧٠ راح انبي كمل لعب والحكم حسب ٢٥ دقيقه وقت ضايع لعبنا لحد الدقيقه ١٢١ وانبي اتعادل في الدقيقه ١١١ ولعبنا وقت pic.twitter.com/kgZNNuhcCk — capitano (@capitan52234219) May 28, 2023

وشهد اللقاء كذلك إجراء 12 تبديلا، بواقع 6 تبديلات لكل فريق.

واستمرت المباراة بشكل كامل على مدار 3 ساعات و20 دقيقة، أي ما يعادل 200 دقيقة كاملة.

يذكر أن المواجهة انتهت بفوز إنبي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

المصدر: مواقع التواصل