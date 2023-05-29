مبابي يحسم الجدل حول رحيله عن باريس سان جيرمان

حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن صفوف فريقه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري 2023.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC سبورتس": "العام المقبل سألعب في بي إس جي. لا يزال لدي عقد وسأحترمه".

وأضاف كيليان: "أنا سعيد جدا ومستمتع بحصولي على جائزة أفضل لاعب في الدوري، وسأكون سعيدا بتواجدي مع باريس الموسم المقبل".

وواصل القائد الجديد لمنتخب الديوك: "إنه لمن دواعي سروري أن أترك اسمي في تاريخ بطولة الدوري الفرنسي".

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ودائما ما تربط التقارير الصحفية مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي حاول كثيرا من قبل ضم النجم الفرنسي دون جدوى.

كما أشار النجم الباريسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالطبع أشكر ميسي الذي ساعدني كثيرا. إنه لشرف كبير أن ألعب لباريس سان جيرمان مع لاعبين مثل هؤلاء".

وختم تصريحاته: "كما أشكر كل الأشخاص الذين يعملون وراء الكواليس لتوفير أفضل ظروف ممكنة. لم أتخيل أن أحقق هذه الإنجازات التاريخية والجوائز الفردية بهذه السرعة".

ونال كيليان مبابي البالغ 24 عاما أمس الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، والمقدمة من الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين، للمرة الرابعة على التوالي.

وينتهي تعاقد نجم بي إس جي مع ناديه في صيف 2024، ويتردد بقوة أنه رفض تفعيل بند تجديد التعاقد لموسم ثالث حتى عام 2025.

المصدر: "وسائل إعلام"