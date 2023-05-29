نيمار يورط مدرب باريس سان جيرمان

ورط النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، مدربه كريستوف غالتيه، مدرب الفريق الفرنسي.

وغاب نيمار البالغ 31 عاما، عن التواجد مع باقي زملائه في مباراة ستراسبورغ، مساء السبت، والتي شهدت تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي.

في المقابل، حضر جميع لاعبي الفريق المصابين لفترات طويلة، لمساندة باقي زملائهم من مدرجات ملعب ستراسبورغ، في المباراة التي انتهت (1-1).

وسئل كريستوف غالتيه بعد المباراة عن سبب غياب النجم البرازيلي، ورد بأن الأمر يتعلق بوجود مشاكل في التنقل.

إلا أن نيمار جونيور، تواجد في اليوم التالي بإمارة موناكو، لحضور سباقات السرعة "فورمولا 1"، بعد أقل من 24 ساعة من تتويج فريقه.

🇧🇷🏎️ Neymar Jr in Monaco for the Grand Prix today! pic.twitter.com/S0yw8AeBSb — EuroFoot (@eurofootcom) May 28, 2023

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من جانبها ذكرت شبكة "RMC سبورتس"، أن ما فعله اللاعب البرازيلي مثير للتساؤلات، ويضع علامات الاستفهام أمام المبررات التي ساقها مدرب باريس.



وتساءلت الشبكة الفرنسية: "كيف واجه نيمار مشكلة في التنقل داخل مدينة فرنسية، وسافر خارج الحدود لإمارة موناكو بعد ساعات قليلة؟".



ويغيب نيمار جونيور عن الملاعب منذ أواخر فبراير الماضي، حيث تعرض لإصابة في كاحل القدم، استلزمت إجراء عملية جراحية.



وأفسدت هذه الإصابة الانطلاقة الرائعة لنيمار جونيور، هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا إلى جانب 17 تمريرة حاسمة بكل البطولات.



وينتهي تعاقد نجم برشلونة السابق مع باريس في صيف 2027، ويقال إنه يفكر بجدية في الرحيل عن جدران حديقة الأمراء، في صيف العام الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام"