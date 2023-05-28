ميلان يعمق جراح "السيدة العجوز".. ويتأهل لدوري الأبطال

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه يوفنتوس (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

ورفع فريق ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 67 نقطة، وعزز موقعه في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو"، ليضمن بذلك تأهله إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بعد خصم 10 نقاط منه كعقوبة.

المصدر: RT