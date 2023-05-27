زينيت بطرسبورغ يحبط كمين سوتشي

نجا فريق زينيت بطرسبورغ بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، من الهزيمة أمام مضيفه سوتشي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري.

وفاجأ اللاعب آرتور يوسوبوف لاعب خط وسط فريق سوتشي، الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صفارة البداية.

ورد البرازيلي غوستافو مانتوان بهدف التعادل لفريق العاصمة الشمالية، بحلول الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وتعادل فريق زينيت بطرسبورغ للمباراة الثالثة على التوالي، منذ أن حسم لقب بطل الدوري لصالحه بفوزه على ضيفه سبارتاك موسكو (3-2) يوم الأحد 7 مايو الجاري، وذلك في الجولة الـ26 من الدوري، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي سوتشي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

المصدر: RT