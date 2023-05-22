فريق "شاختيور" يصف رسائل لاعبي برشلونة للجماهير الروسية بعمل غير أخلاقي

انتقد الرئيس التنفيذي لنادي شاختيور، سيرغي بالكين، نادي برشلونة بعد أن هنأ لاعبا الفريق أليخاندرو بالدي، وسيرجي روبرتو المشجعين الروس بفوز "البلوغرانا" بلقب بطل الدوري الإسباني.

ونقلت الخدمة الصحفية لنادي شاختيور دونيتسك عن بالكين قوله: "نادي شاختيور يعرب عن استيائه من الرسالة المصورة المنتشرة من لاعبي برشلونة أليخاندرو بالدي وسيرجي روبرتو بكلمات الامتنان لمشجعي كرة القدم من روسيا. نحن نعتبر هذا عملا غير ممكن وببساطة غير أخلاقي".

وبحسب قول سيرغي بالكين، فإن نادي شاختيور يأمل أن يعترف برشلونة بخطئهم.

ووجه لاعبا برشلونة، في تحية بالفيديو، الشكر للمشجعين الروس على دعمهم وأكدوا أنهم جزء من نجاح الفريق.

وحسم فريق برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لصالحه مبكرا في الجولة الـ34 عقب فوزه على إسبانيول (4-2) في مباراة "الديربي" التي جمعتهما يوم الأحد 14 مايو الجاري، على ملعب "باور 8" بمدينة برشلونة.

في وقت سابق، كان الفريق الأوكراني الآخر دينامو كييف قد اقترح على نادي برشلونة تقديم طلب للمشاركة في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "russian.rt.com"