 
مباشر

بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة "جريئة" في فرنسا (صور)

الرياضة

بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة
Globallookpress / Manuele Mangiarotti
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve23

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي الأضواء، أثناء حضورها الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي لعام 2023.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد حضرت جورجينا رودريغيز العرض الأول لفلم (L’Été dernier) في مهرجان كام السينمائي 2023 يوم الخميس.

ونشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من فندق مارتينيز بمدينة كان الفرنسية يوم الخميس، بزي جريء حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا أرجوانيا، وعلقت عليها: "الاستعداد إلى مهرجان كان".

بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة
instagram/georginagio

وشاركت جورجينا في جلسة تصوير، وارتدت عارضة الأزياء الإسبانية البالغة من العمر 29 عاما، فستانا ذهبيا متلألئا مزينا بإكسسوارات إطلالتها بالأساور والأقراط الفضية، ووضعت شعرها في شكل ذيل حصان جانبي في مهرجان كان السينمائي.

بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة
instagram/georginagio
بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة
Globallookpress / Manuele Mangiarotti

وكانت جورجينا قد نشرت صورة لها من مطار مدريد وهي في طريقها إلى كان، وكانت ترتدي ملابس رياضية وعلقت عليها "في طريقي".

بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة
instagram/georginagio
إقرأ المزيد
رونالدو يفوز بجائزة الهدف الذي سجد من أجله (فيديو)
رونالدو يفوز بجائزة الهدف الذي سجد من أجله (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. سجود الأسطورة رونالدو بعد هدف الفوز
شاهد.. سجود الأسطورة رونالدو بعد هدف الفوز

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا