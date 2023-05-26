بعيدا عن رونالدو.. جورجينا تظهر بإطلالة "جريئة" في فرنسا (صور)

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي الأضواء، أثناء حضورها الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي لعام 2023.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد حضرت جورجينا رودريغيز العرض الأول لفلم (L’Été dernier) في مهرجان كام السينمائي 2023 يوم الخميس.

ونشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من فندق مارتينيز بمدينة كان الفرنسية يوم الخميس، بزي جريء حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا أرجوانيا، وعلقت عليها: "الاستعداد إلى مهرجان كان".

instagram/georginagio

وشاركت جورجينا في جلسة تصوير، وارتدت عارضة الأزياء الإسبانية البالغة من العمر 29 عاما، فستانا ذهبيا متلألئا مزينا بإكسسوارات إطلالتها بالأساور والأقراط الفضية، ووضعت شعرها في شكل ذيل حصان جانبي في مهرجان كان السينمائي.

instagram/georginagio

Globallookpress / Manuele Mangiarotti

وكانت جورجينا قد نشرت صورة لها من مطار مدريد وهي في طريقها إلى كان، وكانت ترتدي ملابس رياضية وعلقت عليها "في طريقي".

instagram/georginagio

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المصدر: وكالات