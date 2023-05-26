كلوب يعلق على تغريدة محمد صلاح "الحزينة"

علق يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على التغريدة الحزينة التي نشرها محمد صلاح، بعد فشل الريدز في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي 4-1.

وكتب محمد صلاح أمس الخميس عبر حسابه على "تويتر": "أنا محطم تماما، لا يوجد أي عذر لذلك على الإطلاق، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى، أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر شيء إيجابي أو يدعو للتفاؤل، خذلنا أنفسنا وخذلناكم".

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM — Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون قال كلوب: "إنه وصف طبيعي للوضع، وهو على حق، لكنني رأيته في المقصف وهو يبتسم، إنه ليس في مزاج سيء!".

وعن اجتهادات الصحفيين بعد التغريدة: "أنا قلق فقط بشأن العناوين الرئيسية التي تنشئها، أسدي لي معروفا وابذل قصارى جهدك، إنها حقيقة أنه لن نشارك في دوري الأبطال، حتى لو كنت أعرف بعد المباراة الأخيرة".

يورغن كلوب عن تغريدة صلاح🎙️



"أنا قلق فقط بشأن العناوين الرئيسية التي تنشئها، أسدي لي معروفا وأبذل قصارى جهدك، إنها حقيقة أنه لن نشارك في دوري الأبطال، حتى لو كنت أعرف بعد المباراة الأخيرة".pic.twitter.com/Mkj9CaoKIo — عالم صلاح (@SalahWorld11) May 26, 2023

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وتابع: "غرفة تبديل الملابس ليست في لحظة سيئة، لم ندخل في شجار للحظة واحدة بين المدرب والفريق ولم نوجه أصابع الاتهام إلى بعضنا البعض، المركز الخامس؟ إذا سألتني قبل 10 مباريات، فسأقول إن ذلك لن يكون ممكنا، أن الأولاد فعلوا ذلك بشكل جيد حقا لكنه ليس مثاليا".

وواصل: "سنرى، من الممكن دائما ألا تسير الأمور بالسرعة التي تريدها، من المحتمل في الواقع، كلما كان اللاعبون الذين تريدهم أفضل، كلما كان من الصعب الحصول عليهم، إنها نافذة انتقالات طويلة وموسم تحضيري طويل".

وأشار: "من وجهة نظر مالية عدم التأهل للأبطال مشكلة كبيرة لكن هذا كل شيء، من وجهة نظر كرة القدم، لدينا ليالي أوروبية في الموسم المقبل".

وختم: "لدينا ليالي أوروبية في الموسم المقبل، بدلا من اللعب يوم الثلاثاء والأربعاء، سنلعب الخميس. من يهتم؟".

وبفوز مانشستر يونايتد تقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة ليضمن المشاركة في دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد رفقة كل من مانشستر سيتى وأرسنال ونيوكاسل، بينما يتجه ليفربول إلى الدوري الأوروبي رفقة برايتون، قبل مباراة الريدز الأخيرة أمام ساوثهامبتون الأحد المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"