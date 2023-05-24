رئيس رابطة الليغا يعتذر لفينيسيوس بعد معاقبة فالنسيا وإلغاء طرد البرازيلي!

اعتذر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن "التغريدات" التي هاجم من خلالها البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد، على خلفية واقعة مباراة فالنسيا.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا يوم الأحد الماضي، ضمن الدوري الإسباني، حيث وصفه جمهور الفريق المنافس بـ"القرد"، في ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش"، ورد المهاجم البرازيلي بالإشارة إلى أصحاب الهتافات العنصرية لحكم اللقاء.

وكان فينيسيوس قد وصف إسبانيا بأنها بلد العنصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى عدم تحرك رابطة الليغا، أو اتحاد الكرة الإسباني، لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المذنبين.

ورد تيباس حينها، عبر حسابه على "تويتر": "لا أحد يشرح لك ما تفعله الليغا في حالات العنصرية، لقد حاولنا فعل ذلك معك لكنك لم تحضر في أي من التاريخين المتفق عليهما، اللذين طلبتهما بنفسك".

وأضاف: "قبل أن تنتقد وتهين الليغا، من الضروري أن تعلم نفسك يا فينيسيوس، لا تدع الفرصة كي يتم التلاعب بك، وتأكد من فهم اختصاصات كل طرف والعمل الذي نقوم به معا".

وقال تيباس، في تصريحات أبرزتها شبكة "ريليفو" الإسبانية: "إذا كانت هناك مشكلة بالفعل ولم تفسر "التغريدات" بشكل صحيح، فأنا أعتذر.. ليس لدي أي مشكلة، المهم ليس التغريدات".

وأضاف: "لقد تصدينا لهذه الإهانات منذ سنوات عديدة، وسأفعل الشيء نفسه الآن، دفاعا عن فينيسيوس وعن اللاعبين الذين يلعبون في إسبانيا أو أي شخص يواجه هذه الهتافات".

وتابع: "هذا كان سلوكي دائما وسيظل كذلك، لن أغيره، أعتذر إذا تم تفسير التغريدات بشكل خاطئ.. لم يكن هذا ما أقصده".

وواصل: "نحب فينيسيوس، وأنا شخصيا أحبه.. إذا كانت التغريدات قد أدت إلى تفسير سيئ، وهذا حدث بالفعل لأن العديد من الناس فسروه بشكل مختلف، فيجب عليّ الاعتذار".

وأوضح: "عندما سألوني عن رحيل ميسي من الليغا، قلت إن فينيسيوس جونيور سيبقى في إسبانيا.. تفاجأ الجميع، لكن بالنسبة لي سيكون نجما وحائزا على الكرة الذهبية، قلت ذلك أيضا بعد ذلك".

وأتم: "لا أقول ذلك الآن لأنني أُجري مقابلة، ولا بسبب ما حدث في فالنسيا، إنه أحد أعمدة ريال مدريد، أريد أن يبقى هناك وفي الدوري الإسباني".

المصدر: وسائل إعلام