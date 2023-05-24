45 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف صفقة مدوية من ليفربول

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بوضع المدافع أندي روبرتسون ضمن أحد أهم الأهداف الصيفية من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر بالميركاتو المقبل.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيسر في صفوفه، في ظل الإصابات المتتالية للفرنسي فيرلاند ميندي، الذي جاء من ليون مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وإشراك لاعب الوسط إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن كارلو أنشيلوتي مدرب الريال يؤمن أن روبرتسون هو اللاعب الأنسب من أجل حل الأزمة التي يعانيها ريال مدريد في هذا المركز.

وأبدى ريال مدريد اهتماما بضم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، لكن النادي البافاري أكد أنه ليس للبيع، وسيسعى لتجديد عقده.

💥Real Madrid, Andrew Robertson'ı istiyor. Konuşulan bonservis bedeli yaklaşık 45 milyon euro.



(Daily Mail) pic.twitter.com/DkMuakuEWr — Vamos Sports (@vamoSports) May 24, 2023

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واتجه ريال مدريد بعد ذلك لروبرتسون، الذي لم يبد أي رغبة في الرحيل عن صفوف الريدز، ويرتبط بعقد حتى 2026.

ومن المقرر أن يصل عرض الريال الأول من أجل ضم نجم ليفربول إلى 40 مليون جنيه إسترليني أو أكثر (أي ما يعادل 45 مليون يورو)، حيث يطمح العملاق المدريدي في إغراء اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهي الميزة التي لن يقدمها له ليفربول بنسبة كبيرة.

يذكر أن روبرتسون البالغ 29 عاما، شارك في 43 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ونجح في صناعة 11 هدفا في كل البطولات.

المصدر: "وسائل إعلام"