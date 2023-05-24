ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان في أغلى مباراة بتاريخ كرة القدم

يلتقي قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بعيدا عن الليغا كلها تحديدا في الولايات المتحدة في أغلى مباراة في التاريخ.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين ريال مدريد بطل كأس إسبانيا مع برشلونة بطل الدوري الإسباني في 29 يوليو القادم على ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في مدينة أريلنغتون الأمريكية، وتأتي المواجهة ضمن استعداداتهما للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وطرحت تذاكر المباراة للبيع على موقع الملعب لتكون ربما أغلى مباراة في التاريخ نظرا لارتفاع أسعار التذاكر. ويبلغ متوسط سعر التذكرة 504 دولارات، وتتراوح الأسعار من 205 إلى 1344 دولارا.

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ويطرح الملعب 40 تذكرة على أرض الملعب سعر الواحدة منهم من 2500 دولار إلى 3102 دولار وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتسع ملعب "إيه تي آند تي" (وهو معقل فريق دالاس كاوبويز) لنحو 80 ألف متفرج، ويتميز بوجود سقف قابل للطي، ويمكن فتحه وإغلاقه في غضون 12 دقيقة.

أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو ليست عادية، فباقي المباريات الودية التي ستلعب في نفس الجولة أقل بكثير فمواجهة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد في هيوستن تتراوح أسعار تذاكرها بين 136 و661 يورو، أما مباراة ميلان وبرشلونة في لاس فيغاس فتذاكرها بين 99 و498 دولار.

وتعد الجولة الأمريكية لريال مدريد أو برشلونة وعدد من الفرق الأوروبية من أبرز المباريات الصيفية التي تلعب بشكل استعراضي وإعدادي للموسم المقبل.

يذكر أن الكلاسيكو القادم سيكون هو الثالث بين الغريمين في الولايات المتحدة، علما بأن برشلونة فاز في أول اثنين بنتيجة 3-2 (2017) و1-0 (2022).

المصدر: "وسائل إعلام"