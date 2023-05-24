الاتحاد الإسباني يعاقب فالنسيا ويحسم أمر عقوبة فينيسيوس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصدار عقوبة رسمية على نادي فالنسيا بعد "أزمة العنصرية" ضد نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة الريال وفالنسيا بالدوري الإسباني، الأحد الماضي من قبل جمهور فالنسيا الذي هتف ضد اللاعب البرازيلي منتقدا لون بشرته مما دفع اللاعب للغضب وهو ما أدى لاحقا لحصوله على بطاقة حمراء.

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وأصدر الاتحاد بيانا رسميا بمعاقبة فالنسيا بإغلاق جزئي لملعب "ميستايا" لمدة خمس مباريات، وبالتحديد مدرج "ماريو كامبوس" والذي حدثت فيه الواقعة.

كما غرم الاتحاد نادي فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو عقوبة على الهتافات العنصرية.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي أنه يمكن الطعن على القرار خلال 10 أيام عمل.

في إطار متصل، أكد بيان الاتحاد الإسباني إلغاء عقوبة الطرد على فينيسيوس.

وأوضحت أن اللاعب سيكون قادرا على المشاركة أمام رايو فاييكانو دون أزمة.

ودارت حالة من الجدل والتناحر بين الثنائي فينيسيوس وبين خابيير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية في اليومين الأخيرين بعدما اتهم اللاعب البرازيلي الرابطة وإسبانيا بالعنصرية.

المصدر: "وكالات"