شاهد.. الأهلي يهزم إنبي بهدفين عالميين

أنجز نادي الأهلي مهمته أمام ضيفه إنبي بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض "القلعة الحمراء" كل من اللاعبين محمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقيقتين (29، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

جووووووول!



محمد شريف يسجل الهدف الأول للأهلي بطريقة رائعة في شباك إنبي 😱



شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/cqcTH1GdOEpic.twitter.com/2zxEycz5T8 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 23, 2023

جووووووول!



أحمد عبدالقادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك إنبي سريعًا 🔥



شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/cqcTH1GdOEpic.twitter.com/xjZY8hxxH2 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 23, 2023

وحقق نادي الأهلي بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 56 نقطة (من 22 مباراة) ليعزز صدارته للدوري، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز، الذي لعب 26 مباراة.

في المقابل، يشغل نادي إنبي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة (من 29 مباراة).

المصدر: RT