شاهد.. الأهلي يهزم إنبي بهدفين عالميين
أنجز نادي الأهلي مهمته أمام ضيفه إنبي بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدفي أصحاب الأرض "القلعة الحمراء" كل من اللاعبين محمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقيقتين (29، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.
جووووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) May 23, 2023
محمد شريف يسجل الهدف الأول للأهلي بطريقة رائعة في شباك إنبي 😱
شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/cqcTH1GdOEpic.twitter.com/2zxEycz5T8
جووووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) May 23, 2023
أحمد عبدالقادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك إنبي سريعًا 🔥
شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/cqcTH1GdOEpic.twitter.com/xjZY8hxxH2
وحقق نادي الأهلي بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 56 نقطة (من 22 مباراة) ليعزز صدارته للدوري، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز، الذي لعب 26 مباراة.
في المقابل، يشغل نادي إنبي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة (من 29 مباراة).
المصدر: RT