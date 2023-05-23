 
مباشر

شاهد.. الأهلي يهزم إنبي بهدفين عالميين

الرياضة

شاهد.. الأهلي يهزم إنبي بهدفين عالميين
twitter/AlAhly
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vd98

أنجز نادي الأهلي مهمته أمام ضيفه إنبي بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض "القلعة الحمراء" كل من اللاعبين محمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقيقتين (29، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

وحقق نادي الأهلي بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 56 نقطة (من 22 مباراة) ليعزز صدارته للدوري، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز، الذي لعب 26 مباراة.

في المقابل، يشغل نادي إنبي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة (من 29 مباراة).

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا