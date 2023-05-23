الاتحاد العالمي للتايكواندو يسمح لـ23 رياضيا روسيّا بالمشاركة في بطولة العالم

قرر الاتحاد العالمي لرياضة التايكواندو World Taekwondo السماح لـ23 رياضيا روسيّا وبيلاروسيّا بالمشاركة في بطولة العالم، بينما تم رفض اثنين.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد العالمي لرياضة التايكواندو عبر موقعه الرسمي، تمت الموافقة مبدئيا على الرياضيين للمشاركة كرياضيين محايدين وبشكل فردي (AIN) بعد إكمال عملية التحقق المكونة من ثلاث خطوات.

ويشار إلى أنه عند وصولهم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، سيتعين عليهم التوقيع على إعلان يلزمهم بالامتثال لشروط المشاركة.

في 28 مارس الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية في أوكرانيا، بالتنافس كرياضيين محايدين. في الوقت نفسه، تقترح المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمنافسة.

في وقت سابق، قال رئيس اللجنة البارالمبية الروسية، بافيل روجكوف، إن سبعة اتحادات دولية تدعم قبول الرياضيين الروس.

المصدر: "russian.rt.com"