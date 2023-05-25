بوزدنياكوف: من غير المقبول توقيع الرياضيين الروس تصريحات سياسية تتعارض مع قوانين البلاد

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، إن أعضاء اللجنة التنفيذية تحدثوا عن عدم جواز توقيع الرياضيين المحليين على تصريحات سياسية تتعارض مع قوانين الاتحاد الروسي.

وكتب ستانيسلاف بوزدنياكوف "تدوينة" عبر قناته على موقع "تيليغرام – Telegram": "عبر المشاركون في الاجتماع عن موقفهم من عدم جواز التوقيع على أي تصريحات من قبل الرياضيين.

بالنسبة لنا، هذا غير مقبول على الإطلاق".

وكان الاتحاد العالمي لرياضة التايكواندو "World Taekwondo" قرر السماح لـ23 رياضيا من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في بطولة العالم، بينما تم رفض اثنين.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد العالمي لرياضة التايكواندو عبر موقعه الرسمي، تمت الموافقة مبدئيا على الرياضيين للمشاركة كرياضيين محايدين وبشكل فردي (AIN) بعد إكمال عملية التحقق المكونة من ثلاث خطوات.

وأشار إلى أنه عند وصولهم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، سيتعين عليهم التوقيع على إعلان يلزمهم بالامتثال لشروط المشاركة.

في وقت سابق، قال بوزدنياكوف إن أي رياضي شارك في البطولات الدولية كجزء من المنتخب الوطني الروسي، عند تغيير جنسيته ورغبته في المشاركة في الأولمبياد، يجب أن يحصل على موافقة اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: russian.rt.com""