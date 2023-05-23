منع المنتخب الكاميروني من لعب مباراة ودية مع الروس

أفاد موقع "سبورت إكسبريس" بأن المنتخب الكاميروني لكرة القدم لن يلعب مباراة ودية مع الروس.

وفقا للموقع، منعت الحكومة الكاميرونية منتخب بلادها من اللعب مع المنتخب الروسي.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 15 يونيو في موسكو على ملعب "لوجنيكي".

في 13 مايو، قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف إن المفاوضات جارية مع عدد من الفرق والاتحادات لعقد المباريات، وذكر أنه يمكن ترتيب لقاءات مع منتخبات الكاميرون والإمارات وإندونيسيا.

يذكر أن المنتخب الروسي لم يشارك في البطولات الدولية منذ فبراير 2022 بسبب عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

المصدر: "لينتا.رو"