رئيس الأرجنتين السابق يستهدف العودة لبوكا جونيورز

أكد الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، أنه سيدعم ترشح أندريس إيبارا، أحد وزرائه السابقين، لرئاسة النادي في انتخابات ديسمبر المقبل، وأنه سيسعى هو نفسه ليكون في مجلس إدارته.

وفي تصريحات لقناة (LN+)، قال ماكري الرئيس السابق (2015-2019) والذي كان رئيسا لبوكا جونيورز بين عامي 1995 و2007: "سأنضم إلى مجلس الإدارة، سأشغل المنصب الذي يقررونه، لأنني أعتقد حقا أنها لحظة يجب أن أقدم فيها المساندة، لأننا نشعر بالحزن الشديد تجاه حاضر بوكا الحالي"، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الأرجنتيني.

كما دعا إلى "الحلم مرة أخرى بوضع بوكا في الصفوف الأولى على ساحة كرة القدم العالمية"، كما حدث حين كان رئيسا للنادي، على حد قوله.



وجاءت تصريحات ماكري أثناء فعالية أقيمت الاثنين للإعلان عن ترشح إيبارا لمنصب رئيس بوكا جونيورز.

ويشار إلى أن إيبارا، وهو اقتصادي وسياسي يبلغ 66 عاما، كان يشغل منصب وزير تحديث بوينس آيرس حين كان ماكري عمدة المدينة (2007-2015)، وبعدها تولى نفس الحقيبة، لكن في الحكومة بين عامي 2015 و2018.

المصدر:"وكالات"