نجل كريستيانو رونالدو يشعل منصات التواصل بعبارة باللغة العربية (فيديو)

أشعل نجل النجم البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم شبكات التواصل الاجتماعي بفيديو له، وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه.

وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 12 عاما، وهو يرد على صديق يسأل عن حاله، بالقول: "الحمد لله"، ما جعل الكثيرين يشيدون بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.

كريستيانو جونيور لأحد اصدقائه:



" كيف حالك ؟ ، الحمدالله " ❤️pic.twitter.com/jBr9j7GwNr — Screen Mix (@ScreenMix) May 20, 2023

وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو في المملكة منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي في 30 ديسمبر 2022، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

ويلعب كريستيانو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية.

جونيور كريستيانو ،،، ولد الوز عوام 😍😍😍 💛💙 براعم نادي النصر pic.twitter.com/Sc1dhFXhzM — القحطاني (@Lf3SI2iYwAWDtUb) May 20, 2023

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يذكر أن عائلة كريستيانو رونالدو (38 عاما) تتكون من 7 أفراد هو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، وكريستيانو جونيور الابن الأكبر، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، إضافة إلى آلانا مارتينا وبيلا أزميرالدا اللتين أنجبتهما له صديقته جورجينا.

ولم يكشف رونالدو حتى الآن، عن هوية والدة كرستيانو جونيور الابن البكر له الذي ولد عام 2010 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتحدث رونالدو في عام 2015 عن الأمر قائلا: "جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة، يعيش الكثير من الأطفال بدون أم وأب أو يموت أحدهما".

وتابع: "لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك، عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته".

بينما قالت شقيقة كريستيانو في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن والدة جونيور توفت.

المصدر: وسائل إعلام